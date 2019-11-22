2019-11-22T17:05:10+03:00
Общество

Выходные в Алтайском крае будут морозными

Синоптики прогнозируют до -29 градусов
Анастасия Корягина
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Мороз в Барнауле.Мороз в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский гидрометцентр передал прогноз погоды на выходные. В регионе сохранится морозная погода.

23 ноября в крае в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололед. Ночью прогнозируют -19… -24 °C, местами до -29 °C. Днем будет -12… -17 °C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью -21… -23 °C, небольшой снег, на дорогах гололед. Днем -15… -17 °C, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

24 ноября в крае будет преимущественно без осадков, на дорогах гололед. Ночью от -16 до -21 °C, местами похолодает до -26 °C. Днем ожидается -8… -13 °C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице преимущественно без осадков, на дорогах гололед. Ночью будет -18… -20 °C, днем -10… -12 °C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

МЧС предупреждает: лед на реках еще тонкий! При переходе через водоемы следует пользоваться только организованными ледовыми переправами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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