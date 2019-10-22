Какой будет погода в ноябре в Алтайском крае

Последний месяц осени в Алтайском крае пройдет в пределах многолетней температурной нормы. Такой предварительный прогноз дали синоптики Росгидрометцентра.

Специалисты отметили, что в большей части регионов России ноябрь будет теплее, чем обычно. Однако на Алтайский край такой многообещающий прогноз не распространяется. По предварительной оценке синоптиков, Алтай находится в поясе, где существенных отклонений от устоявшихся погодных условий не ожидается.

Стоит отметить, что среднемесячная температура в ноябре в Барнауле – около семи градусов ниже нуля. Более подробный прогноз о том, каким будет последний месяц осени в регионе, синоптики опубликуют в конце октября.

А в ближайшие дни погода также не будет радовать жителей региона. По данным алтайских синоптиков, 22 октября утром на дорогах - гололедица, днем температура воздуха в регионе поднимется до плюс трех градусов. В Барнауле 22 октября днем 0...-2.

23 октября в Алтайском крае ночью будет минус 3-8 градусов. В восточных и предгорных районах до минус 14. Днем 2-7 со знаком плюс. В краевой столице в этот день ночью ожидается минус 6-8 градусов, днем воздух прогреется до 3-5 градусов со знаком плюс. Осадков 23 октября в Барнауле и Алтайском крае не прогнозируют.

Уже 24 октября в отдельных районах края ожидается дождь и мокрый снег. Ночью – минус 2 - 7 градусов, днем в регионе будет от плюс 4 до плюс 9, в отдельных районах также возможен дождь. В Барнауле ночью 24 октября будет минус 3 - 5 градусов, также возможен дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется до плюс 5 - 7 градусов, временами прогнозируют дождь.

К слову, в связи с ухудшением погодных условий жителям Алтайского края нужно внимательнее относиться к своему здоровью. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за первую половину октября (с 7 по 13 числа) в Алтайском крае ОРВИ уже заболели больше 15 тысяч человек. Случаев заболевания гриппом на территории края пока официально нет. Иммунизация против этого заболевания продолжается. Сейчас прививки от гриппа уже поставили больше 23% населения региона.