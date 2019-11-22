2019-11-22T16:03:12+03:00
Общество

В Барнауле похоронили врача, который умер на работе

Предположительно, у него оторвался тромб
Анастасия Корягина
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22 ноября в Барнауле простились с врачом-офтальмологом Алтайской краевой клинической больницы Александром Афанасьевым. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на информацию от медучреждения. Специалисту стало плохо прямо на рабочем месте.

Утром 20 ноября Александр Афанасьев приехал на работу и начал вести прием. Неожиданно ему стало плохо, и врача увезли в реанимацию. Несмотря на вовремя оказанную помощь, офтальмолог скончался. Предположительно, у него оторвался тромб. Причиной ухудшения здоровья врача могло стать переутомление из-за напряженного графика.

С офтальмологом простились в ритуальном зале на улице Ляпидевского - прямо на территории учреждения.

Александр Афанасьев окончил Алтайский государственный медицинский университет в 1982 году. Пациенты отзывались о нем как о хорошем и внимательном специалисте. Общий стаж работы офтальмолога составлял 37 лет.

Напомним, в начале июня 2019 года краевой минздрав проводил проверку по факту смерти 28-летнего анестезиолога-реаниматолога в городской больнице Новоалтайска. Как утверждали инсайдеры, смерть молодого специалиста наступила на дежурстве - предположительно, из-за переутомления. У него осталась жена и маленький ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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