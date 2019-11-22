В Бийске продают квартиру с ручной росписью и сверкающими стенами

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-22T13:08:45+03:00

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В Бийске выставили на продажу квартиру на третьем этаже в бывшем здании детского сада, который переоборудовали под жилой дом.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», в этом доме квартиры с высокими потолками, толстыми стенами и большими санузлами. У всех собственников есть доступ к скважине с фильтром, территории с лужайками за забором, и парковке с автоматическими воротами.

В квартире, выставленной на продажу, 134 «квадрата» и три комнаты, включая кухню-гостиную. На стенах в коридоре - ручная роспись, а в кухонной зоне фартук и арка отделаны блестящей плиточной мозаикой. Остальные стены покрыты обоями, в том числе леопардовыми. По всему дому развешаны сверкающие люстры.

Квартира в Бийске. Фото: altayrealt.ru

Продажей занимается собственница квартиры. Она просит за 6 млн 300 тыс. рублей. Ранее в этом доме выставлялся самый дорогой лот в Бийске - за 25 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU