Квартира с 5-метровыми потолками продается в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-19T12:28:11+03:00

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В Барнауле выставили на продажу большую квартиру с пятиметровыми потолками.

Объект располагается на проспекте Красноармейском, 64. Площадь квартиры 150 квадратных метров – это четыре комнаты. Также в расположении имеется просторная кухня – 19 «квадратов», гостиная – 45 «квадратов». Жилая площадь – 102 кв.м. Везде сделан дизайнерский новый ремонт.

- Все комнаты изолированные (в детских спальнях экологически чистые обои фирмы Park place studio – Америка). В квартире установлено видеонаблюдение системы (безопасность, ребёнок под присмотром) - все выведено на телефон, - говорится в объявлении на сайте Авито.

В квартире два санузла, гардеробная в 23 квадратных метра, застекленный балкон. В кухне и санузлах установлен водяной тёплый пол. Вся бытовая техника, сантехника и мебель фирменная.

Стоимость объекта составляет 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU