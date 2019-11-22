2019-11-22T06:28:00+03:00
Происшествия

Пенсионерка перевела мошеннику 155 тысяч за лекарства и осталась с носом

Злоумышленники прикинулись барнаульскими специалистами и убедили женщину в необходимости лечения
Анастасия Корягина
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78-летняя жительница Барнаула стала жерствой мошенника, рассчитывая получить дорогостоящие препараты для лечения. Женщина перевела злоумышленникам 155 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, женщине поступил звонок от неизвестного, который представился медицинским работником. Мужчина сообщил, что пенсионерке срочно нужно связаться с главным врачом одной из барнаульских больниц и предоставил контакты для связи.

Когда женщина позвонила по указанному номеру, «главврач» заявил, что у нее плохие результаты анализа крови. Мужчина заверил, что пенсионерке полагаются дорогостоящие лекарственные препараты, колторые ей предоставят бесплатно, но для их получения необходимы 155 тысяч рублей.

Горожанка выполнила все условия. Вечером этого же дня женщина осознала, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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