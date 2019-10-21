2019-10-21T17:14:53+03:00
Общество

Сотрудники мэрии Барнаула получили судимости за мошенничество

Они совершали махинации с компенсациями для детсадовцев
Анастасия Корягина
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В Барнауле осудили бывших сотрудников городского комитета по образованию за хищение компенсаций, которые полагались родителям детсадовцев.

Как сообщили в краевой прокуратуре, за несколько лет работы в комитете работники присвоили себе 500 тыс. рублей. Они оформляли незаконные платежные поручения, а также перечисляли деньги, предназначенные для выплат в качестве компенсации родителям дошкольников, на банковские счета посторонних лиц.

Когда обман раскрылся и началось следствие, сотрудники комитета вернули около половины похищенного. Однако это не сняло с них вину за мошенничество. Поскольку сумма была небольшой, виновные во всем признались и раскаялись, им назначили условный срок – два года плюс 1,5 года испытательного срока. Также им придется вернуть в бюджет недоплаченную сумму – более 200 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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