2019-11-21T13:56:56+03:00
Происшествия

10-летний внук вместе с бабушкой погибли на пожаре

Мальчик пришел в гости и решил остаться ночевать
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае произошел пожар в частном жилом доме. Трагедия, жертвами которого стали два человека, разыгралась в ночь на четверг, 21 ноября, в Бийске.

Как установило следствие, накануне 10-летний мальчик пришел в гости к своей 62-летней бабушке и решил остаться у нее на ночь.

- Ночью в доме произошло возгорание. Очаг находился на крыше возле трубы печного отопления, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Из-за того, что очаг находился на крыше, его слишком поздно заметили и вызвали пожарных. После того, как огонь был потушен, в доме были обнаружены тела погибших.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего ЧП. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая, которая поможет установить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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