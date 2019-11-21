2019-11-21T07:08:19+03:00
Происшествия

Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае

Большинство ЧП произошло из-за неисправного печного отопления
Анна СЕМИНА
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С наступлением морозов в Алтайском крае резко увеличилось число пожаров и погибших в огне людей. Только за несколько дней число жертв составило семь человек.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, большинство возгораний происходят из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления либо они вызваны неправильным устройством печи.

Так накануне в селе Столбово Каменского района произошел пожар в частном деревянном доме. Потушить его удалось примерно за 20 минут. С возгоранием справились два пожарных расчета, но на месте трагедии все же было найдено тело пожилой женщины.

Также 20 ноября в Бийске горел жилой дом. Так как возгорание произошло ночью, его вовремя не заметили и не вызвали пожарных. Травмы не совместимые с жизнью получила пенсионерка.

Минувшей ночью также в Бийске горел частный дом. Площадь возгорания составила всего около десяти квадратных метров. Полностью потушили его за 20 минут, но при осмотре здания были найдены тела 62-летней женщины и десятилетнего ребенка.

19 ноября во время пожара в жилом доме в селе Глядень-2 погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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