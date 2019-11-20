В Бийске в пожаре погибла пенсионерка
В заречной части Бийска ночью 20 ноября произошел пожар. В результате хозяйка дома погибла, сообщают в социальных сетях группы «Бийск-мой город».
О произошедшем узнали в 4 часу ночи. На место пожара незамедлительно выехали огнеборцы. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. После этого в доме, где случился пожар, обнаружили тело хозяйки. Погибшая 78-летняя женщина жила там одна.
По предварительной версии, пенсионерка затопила печь, и случился перекал. Именно он и спровоцировал пожар.
К слову, сотрудники МЧС просят всех жителей частного сектора при эксплуатации печи соблюдать правила безопасности и не использовать в быту самодельные электроприборы.
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ИСТОЧНИК KP.RU