В Бийске в пожаре погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-20T13:39:17+03:00

Она проживала в частном доме одна

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В заречной части Бийска ночью 20 ноября произошел пожар. В результате хозяйка дома погибла, сообщают в социальных сетях группы «Бийск-мой город».

О произошедшем узнали в 4 часу ночи. На место пожара незамедлительно выехали огнеборцы. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. После этого в доме, где случился пожар, обнаружили тело хозяйки. Погибшая 78-летняя женщина жила там одна.

По предварительной версии, пенсионерка затопила печь, и случился перекал. Именно он и спровоцировал пожар.

К слову, сотрудники МЧС просят всех жителей частного сектора при эксплуатации печи соблюдать правила безопасности и не использовать в быту самодельные электроприборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU