Какие ЧП возможны из-за морозов в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-20T09:27:47+03:00

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В ближайшие сутки в Алтайском крае сохранится мороз. В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона о возможных чрезвычайных ситуациях.

В Барнауле 20 ноября температура воздуха днем до минус 24 градусов, облачно с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до минус 30 градусов, по Алтайскому краю будет до минус 31 градуса. На дорогах гололедица в ночные часы небольшой снег.

Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Специалисты отмечают, что наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Романовском, Ребрихинском и Волчихинском районах. Также возможны увеличения числа ДТП, коммунальные аварии. На озерах и реках региона не исключены происшествия, обусловленные провалами людей и техники на неокрепшем льду.

ИСТОЧНИК KP.RU