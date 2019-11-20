Бийчанин завоевал бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-20T13:04:55+03:00

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Стрелок из Бийска Сергей Каменский занял третье место в финале Кубка мира по пулевой стрельбе. Состязания проходили в Китае, сообщают на сайте «Алтайского спорта».

Алтайский спортсмен в стрельбе из винтовки с 50 метров набрал 449, 8 очков и занял третье место. Победил в этих состязаниях представитель Чехии Филип Непейхал. Он набрал 462,9 балла – это юниорский мировой рекорд. Второе место было завоевано спортсменом из Сербии Миленко Себичу. Его результат - 461,5 очка.

К слову, завершатся соревнования в Путяне 22 ноября. За день до этого, 21 ноября, Сергею Каменскому еще предстоит стрелять с 10 метров из пневматической винтовки. В этой дисциплине он является действующим чемпионом мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU