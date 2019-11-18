Волейболистки «Алтай-АГАУ» во втором туре чемпионата России одержали три победы

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-18T08:55:59+03:00

По итогам второго тура наша команда поднялась на второе место Чемпионата России Фото: предоставлено пресс-службой

По итогам тура наша команда поднялась на второе место

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Волейболистки команды «Алтай-АГАУ» завершили выступление во втором туре предварительного этапа чемпионата России Высшей Лиги Б, группы «Сибирь». Из четырех игр наши девушки одержали три победы.

Встречи проходили с 13 по 17 ноября в городе Куйбышеве (Новосибирская область). Как сообщает пресс-служба клуба, из четырех матчей наши девушки уступили только местному «Олимпу». Примечательно, что тот же «Олимп» туром ранее не смог взять ни одной победы. На домашней же площадке он смог значительно усилить состав невыездными игроками, ранее выступавшими за местную команду в Высшей лиге А.

А вот иркутскую «Ангару» «Алтай-АГАУ» обыграл без труда - 3:0 (25:17, 25:14, 25:11). В третий турнирный день была повержена ВК «Омь-СибГУОР» - 3:2 (25:18, 23:25, 25:20, 24:26, 16:14).

- В заключительный день соревнований «Алтай-АГАУ» вышел на площадку против читинской «Забайкалки», занимавшей после первого тура вторую строчку турнирной таблицы. Итог - 3:2 (25:14, 23:25, 19:25, 31:29, 15:8) в пользу «Алтая-АГАУ», - добавляют в пресс-службе.

По итогам тура наша команда с третьего места поднялась на второе. Следующий тур «Алтай-АГАУ» проведёт в Барнауле с 11 по 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU