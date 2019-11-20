2019-11-20T10:24:31+03:00
Общество

Разлива фекалий не допустят в барнаульском селе Лебяжье

О проблеме в соцсетях сообщили местные жители
Юлия ЕВГРАФОВА
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На днях в социальных сетях появилась жалоба от жителей села Лебяжье. Из-за неисправности канализации они опасаются, что весной их может затопить фекалиями. Ситуацию прокомментировали в администрации Барнаула.

По адресу Опытная станция, 29 канализация не функционирует с июня. Из-за этого жидкие бытовые отходы стекают в водопроводную трубу, а оттуда попадают в озеро.

- По будням приезжает ассенизатор компании МУП «Энергетик» и откачивается колодец, но к вечеру ручей возобновляется. В выходные и праздничные дни машина не приезжает, и ручей непрерывно бежит в трубу. С приходом морозов вода в трубе начала намерзать, а за зиму труба замерзнет полностью. Проблема состоит в том, что весной в эту трубу уходят талые воды, которые идут с полей. При полной заморозке трубы талые воды разольются под жилые дома, как это было 2 года назад. Тогда вода стояла под полом, - написали обеспокоенные жители в сообществе «Барнаул 22».

Вопрос ликвидации неисправности канализации решается, пояснили в администрации Барнаула. Только выполнить ремонт зимой невозможно потому, что это нарушит работу системы.

- Пока руководителю предприятия, на обслуживании которого находится данный коллектор, рекомендовано ежедневного вывозить стоки, в том числе в выходные и праздничные дни, пишет «МК на Алтае».

ИСТОЧНИК KP.RU

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