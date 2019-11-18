Жители села Лебяжье боятся, что их затопит фекалиями

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-18T12:42:20+03:00

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Жители села Лебяжье опасаются, что весной их может затопить фекалиями. Дело в том, что они остались без центральной канализации, все вывозит ассенизаторская машина, рассказали они в городской группе «Барнаул 22».

Канализация по адресу Опытная станция, 29 не функционирует с июня. Поэтому все жидкие бытовые отходы стекают в водопроводную трубу, а затем попадают в озеро.

- По будням приезжает ассенизатор компании МУП «Энергетик» и откачивается колодец, но к вечеру ручей возобновляется. В выходные и праздничные дни машина не приезжает, и ручей непрерывно бежит в трубу. С приходом морозов вода в трубе начала намерзать, а за зиму труба замерзнет полностью. Проблема состоит в том, что весной в эту трубу уходят талые воды, которые идут с полей. При полной заморозке трубы талые воды разольются под жилые дома, как это было 2 года назад. Тогда вода стояла под полом, - пишут обеспокоенные жители в городском сообществе.

На обращение местных жителей в «Энергетик» им посоветовали решить проблему с администрацией села. Но, по словам сельчан, там на их обращение не отреагировали.

ИСТОЧНИК KP.RU