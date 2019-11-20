2019-11-20T04:56:21+03:00
Спорт

Клуб экстремальных видов спорта открылся в Барнауле

В помещении установили специальные фигуры для выполнения трюков
САПОЖКОВА Александра
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17 ноября в Барнауле на улице Ползунова открылся новый спортивный клуб экстремальных видов спорта.

В администрации города сообщили, что в помещении установили специальные фигуры для выполнения трюков: ступени, рампы, трамплины, перила, чтобы свое мастерство оттачивали самокатеры, скейтеры, роллеры. В этом им будут помогать профессионалы.

- Заниматься в клубе смогут представители таких видов спорта, как скейтбординг, кикскутеринг (это экстремальное катание на самокате), велосипедный мотокросс, роллинг. Спортсмены будут участвовать в соревнованиях и показательных выступлениях. Новичкам помогут тренеры - участники и победители различных соревнований, - рассказали в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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