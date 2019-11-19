Современный скалодром откроют в Барнауле

Новый скалодром на барнаульском стадионе «Лабиринт» был возведен в рекордно короткие сроки. Решение о строительстве данного объекта было принято во время рабочих встреч помощника Президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которых обсуждались вопросы развития спорта.

В частности, была рассмотрена идея строительства в регионе нескольких скалодромов при финансовой помощи «Фонда поддержки олимпийцев России», который курирует Левитин. От идеи до сдачи в эксплуатацию прошло чуть более двух месяцев. Так, 3 октября на барнаульском стадионе «Лабиринт» рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта, а 21 ноября спортсмены уже смогут испытать объект.

Фото с сайта altaisport.ru

Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края: «Сегодня мы видим, что достигнутые в августе договоренности начали воплощаться – благодаря «Фонду поддержки олимпийцев России» нашему региону оперативно были выделены средства, и началось строительство скалодрома на стадионе «Лабиринт». Несомненно, это даст дополнительный стимул к развитию краевого спорта и даже позволит нашему региону приглашать на тренировочные сборы сборные команды России. У нашего министерства – амбициозные планы по развитию всех видов спорта. И мы будем признательны всем федерациям за их инициативу. Мы готовы выходить вместе с ними на федеральный уровень».

Скалодром решено было возвести именно на стадионе «Лабиринт» по нескольким причинам: это центр густонаселенного района, и, к тому же, здесь работает отделение скалолазания городской спортивной школы № 7. По словам руководителя региональной спортивной общественной организации «Федерация скалолазания Алтайская края» Марии Киреевой, после открытия здесь можно будет проводить тренировки и соревнования уже с учетом мировых стандартов.

Иллюстрация с сайта altaisport.ru

Мария Киреева, руководитель региональной спортивной общественной организации «Федерация скалолазания Алтайская края»: «Не верилось до конца, что строительство все-таки начнется. Появление в Барнауле скалодрома – это, действительно, хороший подарок, которому наша федерация очень рада. Раньше нам просто негде было готовить детей к соревнованиям, ребята занимались в основном на частных тренажерах. Например, дисциплина «лазание на скорость» была недоступна для спортсменов из-за нехватки тренажеров. Тренажеры, которые есть у нас в крае, уже давно не соответствуют современным требованиям. Все они самодельные, не сертифицированы. Дело в том, что сейчас турниры проводятся на очень высоких скалодромах с приличным «отвесом». Ближайший такой объект находится в Новосибирске. У нас подобного рельефа не было, а теперь, наконец, появится. Будет у нас также и «эталонная трасса», которая входит в олимпийский вид. Вдобавок к трассе идут автоматические страховки, что тоже является огромным плюсом».

С тем, что объект будет способствовать всестороннему развитию алтайского альпинизма, согласен и мастер спорта России по альпинизму Дмитрий Гребенников.

Дмитрий Гребенников, руководитель Алтайской краевой федерации альпинизма: «Главное преимущество нового скалодрома заключается в самом факте его наличия в нашем регионе. Раньше в политехническом манеже существовала подобная площадка, хоть и гораздо хуже по качеству, но ее закрыли. Новый объект для занятий предоставит спортсменам больше вариаций для тренировок, главное, учитывать на занятиях то, что он находится под открытым небом. Мы рассматриваем возможность универсального использования конструкции: зимой она подойдет также для разновидности альпинизма – ледолазания. Это очень схожая со скалолазанием дисциплина. Новый скалодром удовлетворяет запросы и того, и другого вида спорта. Обе дисциплины будут представлены нами на открытии».

Фото с сайта altaisport.ru

Характеристики сооружения таковы: высота 16,2 метров, общая площадь лазательной поверхности почти 100 квадратных метров. Спортивный объект включает в себя большие широкие нависания, арку, модуль «эталонка» для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему, блок контейнер (подсобное помещение). Стоимость объекта составляет около 27 миллионов рублей. Все расходы взял на себя «Фонд поддержки олимпийцев России». Отметим, что подобный проект впервые реализуется в Алтайском крае.

Барнаульский скалодром станет третьим по счету быстровозводимым скалодромом такого формата в России. По данным Федерации скалолазания Алтайского края, похожие по качеству объекты были построены только в Миассе и Севастополе. Будущим спортобъектом уже заинтересовались тренеры и спортсмены алтайских городов – Бийска и Рубцовска. Они собираются приезжать в краевую столицу на тренировочные сборы и состязания. Пока тренировать на новом скалодроме будут только детей, но есть вероятность того, что со временем заниматься здесь смогут и взрослые спортсмены.

В планах у министерства спорта края возведение еще двух подобных объектов – одного в рамках спортивного развития Горной Белокурихи, благодаря «Фонду поддержки олимпийцев России», второго – внутри барнаульского физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Как подчеркнул Алексей Перфильев, у Правительства Алтайского края и федерального центра есть большие планы по спортивному развитию Горной Белокурихи.

В Министерстве спорта Алтайского края отмечают, что скалолазанием в регионе занимается около 400 детей. В состав сборной России по скалолазанию сегодня входит лишь 16-летняя алтайская скалолазка Мария Пляскина.

Открытие скалодрома состоится 21 ноября в 14:00 на стадионе «Лабиринт» (ул. Юрина, 197).

Оксана Макрушина.