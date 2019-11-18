Торгово-выставочный комплекс появится в Барнауле вместо барахолки

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-18T10:35:21+03:00

Аукцион на аренду этого участка пройдет в декабре

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В Барнауле могут построить торгово-выставочный комплекс на месте некогда барахолки. Аукцион на аренду этого участка состоится 20 декабря, сообщает Фонд имущества Алтайского края.

Речь идет об участке, где раньше находилась барахолка - улица Попова, 208. Недавно ее перенесли на улицу Взлетную к ВДНХ. Сейчас лот площадью 0,3408 га выставлен на аукцион.

Стоит отметить, что в договоре досрочной аренды прописано, что данный участок предназначен под строительство торгово-выставочного комплекса (для ТЦ нельзя). Похожих объектов в Барнауле мало.

Начальная цена за год аренды - 1,509 млн рублей, при этом нужно внести задаток в размере - 755 тысяч рублей. Минимальный же срок аренды -3 года и 2 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU