2019-11-18T09:59:29+03:00
Общество

Горячую воду и отопление в домах барнаульцев не будут отключать

Ранее подачу хотели ограничить на 11 часов
Юлия ЕВГРАФОВА
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Отопление и горячую воду не выключатОтопление и горячую воду не выключатФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле на неопределенный срок отложили ремонт на теплосетях магистрального трубопровода, который находится по адресу проспект Ленина, 195. На качество теплоснабжения горожан это никак не скажется.

Ранее сообщалось, что 18 ноября на 11 часов отключат отопление и горячую воду в 35 зданиях. Это 23 жилых помещения, в них проживает около 800 человек, 9 административных зданий и три детский сада (42, 45, 105). Но специалисты изменили свои планы.

- В результате наблюдений, которые специалисты вели на этом участке в выходные, было принято решение на неопределенный срок перенести ремонтные работы. Погодные условия также ухудшились, в ближайшие дни ожидается похолодание, поэтому пока все запланированные работы не будут проводиться, - сообщили в пресс-службе СГК.

Также специалисты добавили, что на качестве теплоснабжения в домах у барнаульцев это никак не скажется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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