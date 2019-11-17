В 35 домах Барнаула временно отключат горячую воду и отопление

СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-17T06:34:05+03:00

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В Барнауле 18 ноября временно отключат горячую воду и отопление в 35 зданиях. Энергетики заранее приносят горожанам извинения за возможные неудобства, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Это связано с оперативным ремонтом на теплосетях магистрального трубопровода, который находится по адресу проспект Ленина, 195. Чтобы произвести все необходимые мероприятия специалисты временно отключат отопление и горячую воду в 35 домах. Это 23 жилых помещения, в них проживает около 800 человек, 9 административных зданий и три детский сада (105, 45, 42).

Специалисты отметили, что подача горячей воды и тепла будет приостановлена с 9 утра, а вернется в дома не позднее 20 часов. Первый рабочий день недели был выбран для ремонта из-за благоприятных прогнозов синоптиков. 18 ноября ожидается около 0 градусов. Поэтому все произведенные работы будут выполнены с минимальным дискомфортом для барнаульцев.

ИСТОЧНИК KP.RU