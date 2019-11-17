Противотуберкулезный диспансер закрывают в Рубцовске

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-17T09:15:44+03:00

До 18 декабря всех пациентов переведут в другое медучреждение

Изменить размер текста: A A

В Рубцовске с 25 ноября не будут госпитализировать пациентов в легочно-терапевтическое отделение КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер». Он находится по адресу улица Арычная, 25. Об этом сообщается на сайте портала «в Рубцовске.ру».

Соответствующий приказ 15 ноября подписал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В документе также указано, что до 18 декабря всех пациентов из «Противотуберкулезного диспансера» переведут на стационарное лечение в КГБУЗ «Лебяженскую туберкулезную больницу».

Стоит отметить, что в сообществе «Инцидент Рубцовск» одна из жительниц приложила копии этого приказа и добавила, что из-за закрытия диспансера в Рубцовске может случится всплеск заболеваемости в ближайших районах и городе.

- Переводят в село Лебяжье, но многие туда не поедут из-за отсутствия финансов, и никто не бросит семью. Писали в край, они спустили обратно, сказал разбираться на месте, что такая больница им не нужна. Но, в первую очередь, будут подвержены заболеванию дети и старики, - сказала Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU