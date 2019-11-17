На Алтае столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-17T13:03:11+03:00

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В Алтайском крае утром 17 ноября столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Происшествие случилось около 11 утра на регулируемом переезде 148 км перегона Безменово - Красный Боец. Водитель, управлявший легковым автомобилем, нарушил правила ПДД и на запрещающий сигнал светофора выехал на железнодорожный переезд.

В этот момент машинист пассажирского поезда № 391, который двигался из Томска в Риддер, был вынужден применить экстренное торможение. Так как расстояние было недостаточным, избежать столкновение с автомобилем ему не удалось.

Стоит отметить, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Тем не менее, поезд был задержан почти на 20 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU