Больше 400 тысяч рублей потерял рубцовчанин из-за мошенников
Житель Рубцовска попался на удочку мошенников. Желая подзаработать, он перевел неизвестным больше 400 тысяч рублей, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Мужчина увидел в интернете объявление о дополнительном заработке в интернете. После того, как он откликнулся на предложение, ему позвонил неизвестный с московского номера. Он представился сотрудником брокерской компании и предложил вложить в нее деньги под проценты. Рубцовчанин согласился и перевел мошенникам через онлайн-банк более 400 тысяч рублей.
После денежного перевода рубцовчанин не смог дозвониться до лже-сотрудника брокерской компании. В итоге мужчина обратился в МВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU