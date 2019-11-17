2019-11-17T10:43:32+03:00
Происшествия

Больше 400 тысяч рублей потерял рубцовчанин из-за мошенников

Мужчина хотел подзаработать
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Рубцовска попался на удочку мошенников. Желая подзаработать, он перевел неизвестным больше 400 тысяч рублей, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина увидел в интернете объявление о дополнительном заработке в интернете. После того, как он откликнулся на предложение, ему позвонил неизвестный с московского номера. Он представился сотрудником брокерской компании и предложил вложить в нее деньги под проценты. Рубцовчанин согласился и перевел мошенникам через онлайн-банк более 400 тысяч рублей.

После денежного перевода рубцовчанин не смог дозвониться до лже-сотрудника брокерской компании. В итоге мужчина обратился в МВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: В Барнауле злоумышленники требуют выкуп за украденные автомобильные номера.Они просили за информацию о месте нахождения пропажи 1000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав: рубцовский противотуберкулёзный диспансер не закроют
На Алтае столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль
Противотуберкулезный диспансер закрывают в Рубцовске
В Барнауле злоумышленники требуют выкуп за украденные автомобильные номера
Авиарейс до Новосибирска вернут барнаульцам
В 35 домах Барнаула временно отключат горячую воду и отопление
В Барнауле дедушка в очередной раз построил горку для детей
Барнаульцы увидели гало в морозном небе
Мощный пожар в Бийске: горел цех пластмассовых и пластиковых изделий
На Алтае около 400 человек остались без света
Жители Алтайского края зафиксировали аномальную температуру -42 градуса
Экстренные службы оцепили барнаульскую школу из-за пара
Метель, гололед, потепление: МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде
Пассажиры: в аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за обледенелого люка
В Барнауле всплеск аварий с участием общественного транспорта