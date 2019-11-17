Больше 400 тысяч рублей потерял рубцовчанин из-за мошенников

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-17T10:43:32+03:00

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Житель Рубцовска попался на удочку мошенников. Желая подзаработать, он перевел неизвестным больше 400 тысяч рублей, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина увидел в интернете объявление о дополнительном заработке в интернете. После того, как он откликнулся на предложение, ему позвонил неизвестный с московского номера. Он представился сотрудником брокерской компании и предложил вложить в нее деньги под проценты. Рубцовчанин согласился и перевел мошенникам через онлайн-банк более 400 тысяч рублей.

После денежного перевода рубцовчанин не смог дозвониться до лже-сотрудника брокерской компании. В итоге мужчина обратился в МВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU