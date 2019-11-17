2019-11-17T08:44:14+03:00
Общество

В Барнауле злоумышленники требуют выкуп за украденные автомобильные номера

Сумма - 1000 рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
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В социальных сетях жительница Барнаула рассказала о злоумышленниках, которые скрутили у ее автомобиля номера, а после просили выкуп за них.

Записку с номером телефона жительница краевой столицы нашла под щеткой на своем авто, рассказывается в городском сообществе «Барнаул 22». Когда девушка позвонила неизвестным они сообщили ей, что расскажут, где находятся ее автономера, но за вознаграждение – 1000 рублей.

Девушка также высказала свое удивление и обиду о того, что такие мошенники до сих пор существуют. Также она призвала всех быть очень внимательными и хорошо прикручивать свои номера.

- Прячут номера далеко. У меня у сестры года три назад снимали, мы все подвалы прошарили близлежащие, чуть ли не в мусоре копались... А в итоге оказались за три остановки от нашего дома в подъезде одного из домов, - поделилась своим опытом одна из жительниц Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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