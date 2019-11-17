В Барнауле злоумышленники требуют выкуп за украденные автомобильные номера
В социальных сетях жительница Барнаула рассказала о злоумышленниках, которые скрутили у ее автомобиля номера, а после просили выкуп за них.
Записку с номером телефона жительница краевой столицы нашла под щеткой на своем авто, рассказывается в городском сообществе «Барнаул 22». Когда девушка позвонила неизвестным они сообщили ей, что расскажут, где находятся ее автономера, но за вознаграждение – 1000 рублей.
Девушка также высказала свое удивление и обиду о того, что такие мошенники до сих пор существуют. Также она призвала всех быть очень внимательными и хорошо прикручивать свои номера.
- Прячут номера далеко. У меня у сестры года три назад снимали, мы все подвалы прошарили близлежащие, чуть ли не в мусоре копались... А в итоге оказались за три остановки от нашего дома в подъезде одного из домов, - поделилась своим опытом одна из жительниц Барнаула.
ИСТОЧНИК KP.RU