Мощный пожар в Бийске: горел цех пластмассовых и пластиковых изделий
В Бийске 16 ноября горел производственный цех пластмассовых и пластиковых изделий одного из местных предприятий.
Как сообщили в ГУ МЧС по краю, о пожаре в 15:23 сообщил очевидец. Он увидел дым в одноэтажном железобетонном производственном здании.
- На момент прибытия первого подразделения шёл густой черный дым. В работе было задействовано: 12 единиц техники и 37 человек, а также лаборатория Роспотребнадзора. В 16:10 пожар был локализован, в 19:08 ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Серьезный пожар в БийскеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Людей в это время в здании не было.
В ряде районов города из-за сильного пожара наблюдалось задымление, сотрудники МЧС призывали местных жителей не открывать окна.
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Серьезный пожар в БийскеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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