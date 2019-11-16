2019-11-16T16:24:07+03:00
Происшествия

Мощный пожар в Бийске: горел цех пластмассовых и пластиковых изделий

ЧП произошло в одноэтажном железобетонном здании
САПОЖКОВА Александра
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Серьезный пожар в БийскеСерьезный пожар в БийскеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Бийске 16 ноября горел производственный цех пластмассовых и пластиковых изделий одного из местных предприятий.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, о пожаре в 15:23 сообщил очевидец. Он увидел дым в одноэтажном железобетонном производственном здании.

- На момент прибытия первого подразделения шёл густой черный дым. В работе было задействовано: 12 единиц техники и 37 человек, а также лаборатория Роспотребнадзора. В 16:10 пожар был локализован, в 19:08 ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Серьезный пожар в Бийске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Серьезный пожар в БийскеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Людей в это время в здании не было.

В ряде районов города из-за сильного пожара наблюдалось задымление, сотрудники МЧС призывали местных жителей не открывать окна.

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Серьезный пожар в Бийске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Серьезный пожар в БийскеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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