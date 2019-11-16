Экстренные службы оцепили барнаульскую школу из-за пара

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-16T11:07:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 16 ноября в Барнауле экстренные службы оцепили школу №102.

В паблике "Барнаул 22" появилось видео с места происшествия - возле учебного заведения стоят несколько пожарных автомобилей, полиция и "скорая помощь" с мигалками.

Оцепление школы.Автор: Marina Sizikova (Барнаул 22)

Выяснилось, что прохожий увидел пар из открытого окна школы, подумал, что это дым и вызвал пожарных. В итоге к школе стянулись спецслужбы, проверили все и уехали, сообщает Толк.

Читайте также:

В барнаульской школе прошла эвакуация из-за задымления

Один из очевидцев сообщил, что после одного из уроков в школе появился запах дыма, и вскоре отключился свет. Учителя начали выводить детей из здания во двор. При этом пожарная тревога в помещении, по словам очевидцев, не сработала. Позже выяснилось, что на втором этаже произошло короткое замыкание (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU