Экстренные службы оцепили барнаульскую школу из-за пара
Днем 16 ноября в Барнауле экстренные службы оцепили школу №102.
В паблике "Барнаул 22" появилось видео с места происшествия - возле учебного заведения стоят несколько пожарных автомобилей, полиция и "скорая помощь" с мигалками.
Оцепление школы.Автор: Marina Sizikova (Барнаул 22)
Выяснилось, что прохожий увидел пар из открытого окна школы, подумал, что это дым и вызвал пожарных. В итоге к школе стянулись спецслужбы, проверили все и уехали, сообщает Толк.
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Один из очевидцев сообщил, что после одного из уроков в школе появился запах дыма, и вскоре отключился свет. Учителя начали выводить детей из здания во двор. При этом пожарная тревога в помещении, по словам очевидцев, не сработала. Позже выяснилось, что на втором этаже произошло короткое замыкание (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU