2019-11-12T08:47:16+03:00
Происшествия

В барнаульской школе прошла эвакуация из-за задымления

Детей отпустили домой
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле утром 12 ноября в срочном порядке эвакуировали школу № 128. Причиной стали проблемы с проводкой, из-за которых произошло задымление, сообщает «Толк».

Как рассказал один из очевидцев, запах дыма появился в учебном заведении после урока, вскоре отключился свет. После этого преподаватели начали выводить учеников из здания школы во двор. Стоит отметить, что пожарная тревога при этом в помещении не сработала.

- На втором этаже школы произошло короткое замыкание без дальнейшего горения. Занятия у начальных классов отменены, детей отпустили домой, - рассказала в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации городского комитета по образованию, школа была обесточена. Проведено визуальное обследование состояния всей электропроводки – угрозы нахождения в здании нет, учебное заведение может функционировать в обычном режиме. Занятия во второй смене будут проводиться по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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