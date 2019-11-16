В Барнауле всплеск аварий с участием общественного транспорта

СЕГОДНЯ 05:54 2019-11-16T06:02:13+03:00

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В Барнауле наблюдается всплеск аварий с участием общественного транспорта. В частности, только за один день, 15 ноября, произошло как минимум три ДТП.

Как сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на пересечении улицы Попова и Павловского тракта автобус столкнулся с Land Cruiser Prado и задел еще одно авто. В итоге было перекрыто три полосы движения. На проспекте Калинина не поделили дорогу маршрутка и легковой автомобиль. О пострадавших не известно.

А на улице Малахова, 90а произошло столкновение двух пассажирских автобусов: ЛиАЗ и ГАЗ. В результате травмы получила одна пассажирка.

- На место этой аварии выезжали десять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возможно, причиной ДТП стала непогода - снег и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU