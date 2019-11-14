Более 100 единиц техники очищали улицы Барнаула от снега

14 Нояб. 09:08 2019-11-14T09:08:20+03:00

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В ночь на 14 ноября на улицы Барнаула вывели 111 единиц техники. Она расчищала главные транспортные магистрали от снега.

- Основные работы по вывозу снега выполняются ночью. Это объясняется плотным дневным трафиком на дорогах города. Ночью интенсивность движения транспорта снижается, и цикл уборки проезжей части от снега можно провести более качественно и быстро, - отмечают в пресс-центре администрации города.

В основном снег вывозили с проспекта Ленина, на участке от площади Баварина до Нового рынка, с проспекта Комсомольского, Красноармейского, Строителей, площадей Советов и Октября, улиц Попова, Пионеров, Сизова, Советской и Павловского тракта. В общей сложности с дорог вывезли 3,5 тысячи кубометров снега. На очищенные улицы для лучшего сцепления высыпали 166 тонн песчано-соляной смеси.

В дневное время уборка продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU