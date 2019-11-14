2019-11-14T09:08:20+03:00
Общество

Более 100 единиц техники очищали улицы Барнаула от снега

Они вывезли 3,5 тысячи кубометров снега
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Ночная уборка снега в БарнаулеНочная уборка снега в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В ночь на 14 ноября на улицы Барнаула вывели 111 единиц техники. Она расчищала главные транспортные магистрали от снега.

- Основные работы по вывозу снега выполняются ночью. Это объясняется плотным дневным трафиком на дорогах города. Ночью интенсивность движения транспорта снижается, и цикл уборки проезжей части от снега можно провести более качественно и быстро, - отмечают в пресс-центре администрации города.

В основном снег вывозили с проспекта Ленина, на участке от площади Баварина до Нового рынка, с проспекта Комсомольского, Красноармейского, Строителей, площадей Советов и Октября, улиц Попова, Пионеров, Сизова, Советской и Павловского тракта. В общей сложности с дорог вывезли 3,5 тысячи кубометров снега. На очищенные улицы для лучшего сцепления высыпали 166 тонн песчано-соляной смеси.

В дневное время уборка продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы увидели гало в морозном небе
Мощный пожар в Бийске: горел цех пластмассовых и пластиковых изделий
На Алтае около 400 человек остались без света
Жители Алтайского края зафиксировали аномальную температуру -42 градуса
Экстренные службы оцепили барнаульскую школу из-за пара
Метель, гололед, потепление: МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде
Пассажиры: в аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за обледенелого люка
В Барнауле всплеск аварий с участием общественного транспорта
В Заринске школьник едва не умер из-за бездымного табака
В Барнауле проложили новый водовод за 77 млн рублей
Розыгрыш автомобилей от «Марии-Ра» в Барнауле закончился скандалом
В Барнауле обсудили новые варианты расположения гостиницы Radisson
Алтайский атлет с нарушением зрения попал в призы чемпионата мира в Дубае
Девять знойных дам поборются за звание самой красивой жены Барнаула
В Алтайском крае готовятся к прямой линии с Виктором Томенко
В Бийске многодетная мать добивается земельного участка
В Алтайском крае разыскивают опасного преступника-насильника
Рабочая группа начала обсуждение строительства 29 многоэтажек у Барнаулки
Слушатели программы «Старшее поколение» успешно завершают обучение
В центре Барнаула продают необычную квартиру с огромной кухней
Какие санитарные исследования должны проходить предприятия общепита
В Алтайском крае продолжает убывать население
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
«Ростелеком» отменяет плату за звонки с универсальных таксофонов на мобильные телефоны
Алтайских заключенных расслабляют с помощью песочной терапии
В Алтайском крае распределят 55 млн рублей на детские школы искусств
Лучших социальных рекламщиков Сибири выберут в Барнауле
Сильные морозы до -34 придут в Алтайский край