Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе

14 Нояб. 16:07 2019-11-14T16:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 14 ноября, в Павловском районе Алтайского края произошла авария, в которой погиб человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня на 82-м километре трассы «Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с республикой Казахстан».

- По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 ехал со стороны Павловска в направлении Ребрихи. На указанном участке он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «шестеркой», за рулем которой был 66-летний мужчина, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Травмы получили три человека. Пассажирке первого автомобиля оказали медицинскую помощь и госпитализация ей не потребовалась, а вот водитель-мужчина скончался на месте происшествия. Остальных доставили в Павловскую районную больницу.

Читайте также:

На алтайские трассы в снегопад могут выйти до 300 машин спецтехники

ИСТОЧНИК KP.RU