На алтайские трассы в снегопад могут выйти до 300 машин спецтехники

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-13T09:11:57+03:00

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Из-за снегопада подрядные организации работают в усиленном режиме на федеральных трассах Алтайского края. При необходимости на линию выпустят до 300 машин спецтехники.

Снегопад начался в регионе еще днем 12 ноября. Тогда на уборку дорог вышло больше ста снегоуборочных машин, сообщают Упрдор «Алтай». Сегодня, 13 ноября, в Алтайском крае пока сохраняются неблагоприятные погодные условия. По словам специалистов, при необходимости для расчистки магистралей на линию готовы выйти порядка 300 машин спецтехники.

- Контролировать состояние проезда помогают установленные вдоль трасс метеостанции: всего их 38, из них 25 - в Алтайском крае, в среднем через каждые 30 км. Еще одна функция таких комплексов - прогнозирование изменений метеообстановки. В этом сезоне оборудование подключили к новому программному комплексу - с расширенными возможностями, - отметили в Упрдор «Алтай».

ИСТОЧНИК KP.RU