Беженка из Сирии обчистила магазин парфюмерии в Барнауле
40-летняя беженка из Сирии, проживающая в Барнауле, подозревается в краже парфюмерии из магазина.
Как сообщает «АиФ-Алтай» со ссылкой на паблик "Unusual Crimes Barnaul", 4 ноября, злоумышленница вынесла из магазина парфюмерии, расположенного в торговом центре «Галактика», несколько дорогих флаконов, в том числе три от компании Versace и два флакона аромата Carolina Herrera.
- Точная стоимость парфюма неизвестна, но цена одного бутылька - от одной тысячи рублей и больше, - добавляет издание.
Помимо этого женщину подозревают в еще одном эпизоде кражи парфюма, но уже 5 ноября и в магазине, расположенном на территории Индустриального района. Похищенная туалетная вода изъята.
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ИСТОЧНИК KP.RU