2019-11-15T05:58:40+03:00
Происшествия

Беженка из Сирии обчистила магазин парфюмерии в Барнауле

Сумма ущерба составляет несколько тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Женщину подозревают в краже нескольких дорогих флаконов духовЖенщину подозревают в краже нескольких дорогих флаконов духовФото: Анна СЕМИНА
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40-летняя беженка из Сирии, проживающая в Барнауле, подозревается в краже парфюмерии из магазина.

Как сообщает «АиФ-Алтай» со ссылкой на паблик "Unusual Crimes Barnaul", 4 ноября, злоумышленница вынесла из магазина парфюмерии, расположенного в торговом центре «Галактика», несколько дорогих флаконов, в том числе три от компании Versace и два флакона аромата Carolina Herrera.

- Точная стоимость парфюма неизвестна, но цена одного бутылька - от одной тысячи рублей и больше, - добавляет издание.

Помимо этого женщину подозревают в еще одном эпизоде кражи парфюма, но уже 5 ноября и в магазине, расположенном на территории Индустриального района. Похищенная туалетная вода изъята.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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