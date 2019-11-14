2019-11-14T13:51:50+03:00
Происшествия

В Барнауле прорвало трубопровод

В части домов Индустриального района нет воды
Анна СЕМИНА
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В четверг, 14 ноября, в Барнауле прорвало трубопровод. В результате несколько домов остались без воды.

Как сообщает пресс-центр администрации города, порыв произошел на улице Павловский тракт, 78. Из-за этого без холодной, а также горячей воды остались семь многоквартирных жилых домов. Они расположены по адресам: Павловский тракт, 60 в, 76а, 76, 78, 80, 82 и улица Малахова, 113. Только горячей воды нет в одиннадцати домах: улица Малахова, 107, 111, Павловскому тракту, 60, 60а, 62, 66, 70, 78а, 78б, в детских садах № 186, 196, 222, а также в школе № 102.

Аварийная служба барнаульского водоканала находится на месте повреждения и уже занимается решением проблемы. Сколько они продлятся – не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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