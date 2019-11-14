Виктор Томенко распорядился восстановить горячее водоснабжение в селе Санниково

14 Нояб. 12:08 2019-11-14T12:08:54+03:00

На это потребуется 20-25 миллионов рублей

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В четверг, 14 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение, согласно которому в селе Санниково должно быть восстановлено горячее водоснабжение.

Напомним, накануне с жалобой на отсутствие центрального горячего водоснабжения в многоквартирных домах села Санниково пожаловалась местная жительница Татьяна Кадукина. Также этой проблемой заинтересовались и в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. Назначена доследственная проверка.

Сегодня же Виктор Томенко провел рабочее совещание по этой теме и принял решение о выделении средств краевого бюджета для восстановления водоснабжения.

- По решению Губернатора Алтайского края для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково с целью возобновления подачи горячего водоснабжения для домов микрорайона Центральный №40/1, 40/2 и 60 Первомайскому району будет оказана финансовая помощь. Минстрой Алтайского края возьмет этот вопрос на особый контроль: и проектирование, и мероприятия по реконструкции, если необходимо - модернизации. Цель - обеспечить подачу горячей воды, в том числе в летний период, - отметил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

По его подсчетам, затраты составят порядка 20 - 25 миллионов рублей. Работы планируют завершить до конца следующего года.

В настоящее время большинство жителем многоквартирных домов села подогревают воду с помощью бойлеров.

ИСТОЧНИК KP.RU