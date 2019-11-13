Следственный комитет заинтересовался отсутствием горячей воды в селе Санниково

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-13T13:49:34+03:00

Жители села выиграли суд, но услугу им так и не подключили

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Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю взяло на контроль жалобу жительницы села Санниково Первомайского района. Женщина пожаловалась на отсутствие горячей воды.

Во время посещения председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым села Санниково в рамках рабочего визита, к нему обратилась местная жительница Татьяна Кадукина. Она пожаловалась на то, что в ее доме нет центрального горячего водоснабжения. Его начали отключать с 2005 года сразу после завершения отопительного сезона, с в 2016-м жильцов дома фактически «отрезали» от услуги.

Жалобу селянки переадресовали к губернатору региона Виктору Томенко. Он лично посетил Кадукину. Она рассказала, что вот уже несколько лет жителям дома приходится пользоваться водонагревателями.

- Томенко сообщил, что обсудит проблему с руководителями профильных министерств и ведомств и в ближайшие дни Татьяну Кадукину проинформируют о том, как проблема будет решаться, - отмечают в пресс-службе СУСКа.

По факту отсутствия горячей воды в селе Санниково организована доследственная проверка. В частности речь идет о трех жилых домах. У селян на руках есть решение суда, однако ситуацию это никак не меняет – услуга им не оказывается.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU