2019-11-14T11:17:02+03:00
Общество

Партию запрещенного сыра уничтожили в Алтайском крае

Это был украинский сыр
Анна СЕМИНА
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Сотрудники таможенной служба пресекли незаконный завоз на территорию Алтайского края партии запрещенного сыра.

Как сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на ведомство, в партии было 32 килограмма сыра. Его пытались ввезти с территории Республики Казахстан. Несмотря на то, что необходимой сопроводительной документации не было, по этикеткам удалось установить страну происхождения – Украина.

- В соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778, ввоз данной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, – сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

Всю партию санкционного товара изъяли в соответствии с Постановлением Правительства и уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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