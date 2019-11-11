Фейковые сообщения об опасной газировке рассылают на Алтае

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-11T09:48:03+03:00

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В соцсетях среди родителей неизвестные распространяют информацию о гибели мальчика после того, как он якобы попил напиток «Тархун». Также сообщается о нескольких случаях отравления газировкой «Ситро». В региональном Министерстве здравоохранения эту информацию опровергли, пишет «АиФ-Алтай».

В родительских чатах просят рассылать предупреждения о якобы некачественных и опасных напитках. В сообщении указано, что информация поступила от некоего детского педиатра.

- Вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил тархун (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте. Там сейчас лежит девочка – выпила ситро (стекло, марку не помнит) под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол отделения с теми же результатами после энергетиков, - написали в устрашающем сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава информацию опровергли, это оказалось очередным фейком.

- Распространяемая через социальные сети и мессенджеры информация об отравлении и смерти детей в Алтайском крае вследствие употребления газированных напитков (тархун, ситро) не соответствует действительности, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU