В Барнауле водитель маршрутки отказался везти пассажиров до конечной
Барнаульцы пожаловались в соцсетях на поведение водителя 77 маршрута. По словам горожан, он отказался возить пассажиров до конечной.
- Нас довезли до детского санатория и шофер сказал, что дальше не поедет. Мотивировал тем, что дальше не расчищено и не посыпано песком, и он не поднимется. Но на конечной остановке нет горок! Следом ехал другой 77-й, он довез пассажиров и высадил, - рассказала в паблике Barnaul 22 жительница Барнаула Надежда Копаева.
Женщина рассказала, что позвонила в диспетчерскую 77 маршрута, и ей сказали, что водитель так себя повел по распоряжению от городских властей. Надежда засомневалась, правду ли ей сказали: «Интересно, было ли это распоряжение устным или письменным?».
Также женщина рассказала, что все рассказы о нерасчищенной дороге - это преувеличение. На Горе в районе краевой больницы везде есть асфальт, и «весь транспорт ходит нормально».
- Когда вернулся 77 маршрут, мы радовались, но, видимо, рано. Ничего не изменилось в отношении того, что мы ходим пешком от краевой поликлиники, - горестно заключила женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU