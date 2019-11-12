Аварии и травмы: в Барнауле коллапс из-за снегопада

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-12T12:03:53+03:00

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В Барнауле из-за снегопада и гололеда 12 ноября с каждым часом растет количество автомобильных аварий. Для этого времени в краевой столице скопились достаточно длинные пробки. Также непогода стала причиной травмирования некоторых горожан - люди падают на скользких участках.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что на Анатолия 224 произошло ДТП между фургоном и трамваем, движение сейчас остановлено. Также горожане в группе «Инцидент Барнаул» написали, что сегодня днем на пересечении улиц Юрина и Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие. Еще одна авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и 42 Краснознаменной бригады.

Кстати, другие очевидцы добавили, что днем 12 ноября по адресу Молодёжная, 1, двух человек после падения с травмами увезли на «скорой».

В другой городской группе «Барнаул 22» предупреждают об очередной аварии. Она произошла возле ТРЦ «Галактика» между трамваем и грузовиком. Также жители Алтайского края информируют о серьезной пробке из фур на трассе от поселка Майский (за Черепаново) в сторону Новосибирска.

К слову, по информации сервиса «Яндекс пробки», в Барнауле уже семибалльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU