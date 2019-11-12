В Барнауле 14 февраля выберут нового главу города

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-12T12:22:35+03:00

Пока эта предварительная дата

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Заседание БГД, на котором пройдет голосование по конкурсу на пост главы города, состоится 14 февраля. Пока это предварительная дата, но в Думе все равно ориентируются на это число, сообщает «Амител».

Так 12 ноября состоялось первое заседание конкурсной комиссии. Председателем был избран министр промышленности Александр Климин, заместителем – глава городской Думы Галина Буевич, а секретарем – ее заместитель, депутат Сергей Струченко.

Уже в начале февраля комиссия представит список кандидатов на пост главы города в Барнаульской городской Думе. Пока имена кандидатов неизвестны. Публично о своем желании побороться за пост главы города публично заявила только депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева.

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ИСТОЧНИК KP.RU