В Барнауле 14 февраля выберут нового главу города
Заседание БГД, на котором пройдет голосование по конкурсу на пост главы города, состоится 14 февраля. Пока это предварительная дата, но в Думе все равно ориентируются на это число, сообщает «Амител».
Так 12 ноября состоялось первое заседание конкурсной комиссии. Председателем был избран министр промышленности Александр Климин, заместителем – глава городской Думы Галина Буевич, а секретарем – ее заместитель, депутат Сергей Струченко.
Уже в начале февраля комиссия представит список кандидатов на пост главы города в Барнаульской городской Думе. Пока имена кандидатов неизвестны. Публично о своем желании побороться за пост главы города публично заявила только депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева.
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ИСТОЧНИК KP.RU