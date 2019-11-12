Дмитрий Медведев приедет в Алтайский край с проверкой

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-12T05:09:05+03:00

Он будет в регионе 12 и 13 ноября

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В Алтайский край с рабочим визитом приедет председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Его ожидают в регионе 12 и 13 ноября, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Уже сегодня, 12 ноября, Медведев проведет совещание в ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул. На нем обсудят проекты финансового плана и инвестиционной программы «РЖД» на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов. Также председатель Правительства проведет рабочую встречу с главой региона Виктором Томенко.

А 13 ноября Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят ход выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, а также улучшение качества жизни сельских жителей, в рамках реализации нацпроектов. Мероприятие состоится в селе Санниково.

Стоит отметить, что Медведев еще и осмотрит множество социальных объектов, находящихся в селе.

- В совещании примут участие Заместитель Председателя Правительства Алексей Гордеев, Министр просвещения Ольга Васильева, Министр спорта Павел Колобков, Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов, - добавляют в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU