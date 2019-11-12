2019-11-12T10:59:35+03:00
Происшествия

Тела двух мужчин с ножевыми ранениями нашли в Камне-на-Оби

Было возбуждено уголовное дело
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Камне-на-Оби рано утром 12 ноября на пересечении улицы Никитина и Дзержинского нашли трупы двух мужчин. Об этом сообщают «Каменские известия».

Обоих мужчин обнаружили с ножевыми ранениями, они лежали рядом друг с другом. Стало известно, что накануне убийства в расположенном рядом заведении, где продают спиртные напитки, произошла драка. Она началась внутри помещения, а после продолжилась на улице.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося было также возбуждено уголовное дело.

К слову, на днях барнаульские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, о котором стало известно вечером 8 ноября. В одной из квартир на улице Советской Армии, 163а нашли двоих погибших: 62-летнего отца и 37-летнюю дочь. Оба были жестоко изрезаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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