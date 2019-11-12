2019-11-12T10:01:07+03:00
Общество

Горячая вода и отопление вернулись в дома Барнаула

Ранее авария случилась в микрорайоне Поток
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле в микрорайоне Поток 12 ноября с 9 утра ограничили подачу горячей воды и тепла. Причиной послужило повреждение трубопровода в районе дома по адресу улица Глушкова, 25. Сначала планировалось, что аварию устранят до 17 часов, но специалисты справились гораздо быстрее.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в доме, находящемся на Потоке, без тепла и горячей воды остались два детских сада, две больницы на проспекте Космонавтов, ул. 40 лет Октября и ул. Глушкова. А также 22 многоквартирных дома.

- Повреждение трубопровода в районе дома по адресу улица Глушкова, 25 устранено. Подача тепла и горячей воды потребителям восстановлена раньше запланированного времени, - сообщили в пресс-службе СГК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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