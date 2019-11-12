2019-11-12T08:41:47+03:00
Экономика

Владельцу «Марии-Ра» не досталось здание Минэкономразвития в Москве

Он не смог выиграть торги
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Александр РакшинАлександр РакшинФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Александр Ракшин, владелец сети розничных магазинов «Мария-Ра» не смог стать владельцем комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве (ранее Минэкономразвития). В итоге торги выиграла столичная мэрия. Помещения достались ей за 3,37 млрд рублей, сообщает РБК.

Также до конца 2019 года в Москве планируют объявить торги по продаже здания Минпромторга в Китайгородском проезде, помещений Минкомсвязи в здании Центрального телеграфа на Тверской и некогда комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной.

Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2018 года структуры семьи владельца сети розничных магазинов «Мария-Ра» Александра Ракшина выкупили за 2 млрд рублей офисное помещение Центрального телеграфа.

Читайте также: Алтайская семья выиграла суд против «Марии-Ра»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Единовременные выплаты увеличат молодым педагогам на Алтае
На стратегической сессии решат судьбу парка «Изумрудный»
В барнаульской школе прошла эвакуация из-за задымления
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Дмитрий Медведев приедет в Алтайский край с проверкой
Центр «хирургии одного дня» скоро откроется в Барнауле
Организатора барнаульского приюта «Успех» могут посадить за решетку на 10 лет
В Алтайском крае создают молодежное правительство
В Бийске занялись проблемой вывоза мусора в режиме ЧС
Прокуратура указала на массовые нарушения в работе общественного транспорта Барнаула
Травматы и патроны пытались незаконно вывезти из Алтайского края
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
К концу недели в Алтайский край придут морозы и ляжет снег