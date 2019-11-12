Владельцу «Марии-Ра» не досталось здание Минэкономразвития в Москве
Александр Ракшин, владелец сети розничных магазинов «Мария-Ра» не смог стать владельцем комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве (ранее Минэкономразвития). В итоге торги выиграла столичная мэрия. Помещения достались ей за 3,37 млрд рублей, сообщает РБК.
Также до конца 2019 года в Москве планируют объявить торги по продаже здания Минпромторга в Китайгородском проезде, помещений Минкомсвязи в здании Центрального телеграфа на Тверской и некогда комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной.
Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2018 года структуры семьи владельца сети розничных магазинов «Мария-Ра» Александра Ракшина выкупили за 2 млрд рублей офисное помещение Центрального телеграфа.
Читайте также: Алтайская семья выиграла суд против «Марии-Ра»
ИСТОЧНИК KP.RU