Владельцу «Марии-Ра» не досталось здание Минэкономразвития в Москве

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-12T08:41:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Ракшин, владелец сети розничных магазинов «Мария-Ра» не смог стать владельцем комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве (ранее Минэкономразвития). В итоге торги выиграла столичная мэрия. Помещения достались ей за 3,37 млрд рублей, сообщает РБК.

Также до конца 2019 года в Москве планируют объявить торги по продаже здания Минпромторга в Китайгородском проезде, помещений Минкомсвязи в здании Центрального телеграфа на Тверской и некогда комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной.

Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2018 года структуры семьи владельца сети розничных магазинов «Мария-Ра» Александра Ракшина выкупили за 2 млрд рублей офисное помещение Центрального телеграфа.

Читайте также: Алтайская семья выиграла суд против «Марии-Ра»

ИСТОЧНИК KP.RU