К концу недели в Алтайский край придут морозы и ляжет снег

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-11T11:46:26+03:00

На этот раз, обещают синоптики, снежный покров не растает

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Сильное похолодание ожидается в Алтайском крае к концу недели. В ночные часы температура воздуха достигнет -22...-27 градусов, рассказали в алтайском ЦГМС.

12-13 ноября западный циклон принесет небольшое потепление (от -1 до +2 градусов днем), которое будет сопровождаться неблагоприятными погодными условиями. Ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 20-23 м/с, снег, метели. Днем 13 ноября в южных районах выпадет мокрый снег, на дорогах будет сильная гололедица.

Краевое МЧС предупреждает водителей о неблагоприятной погоде и напоминает о необходимости быть крайне осторожными на дороге.

К концу недели в Алтайский край придет арктический антициклон с морозами. Ночью 15 и 16 ноября столбики термометров до -22, а местами до -27 градусов. Днем ожидается от -15 до -20 градусов.

Плюсовых температур в Алтайском крае в ближайшее время не предвидится. Также к конце недели на всей территории региона установится снежный покров. Кстати, в южных районах края на минувших выходных уже лег большой слой снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU