2019-11-11T08:01:30+03:00
Происшествия

В Барнауле жестко столкнулись сразу четыре автомобиля

Машины "встретились" в ночь с 10 на 11 ноября
Анастасия Корягина
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ДТП в Барнауле. Фото: скриншот видео Barnaul 22ДТП в Барнауле. Фото: скриншот видео Barnaul 22
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В ночь с 10 на 11 ноября в Барнауле произошла авария с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

По информации свидетелей случившегося, как минимум один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. На месте работала "скорая помощь", которая доставила людей с места аварии в больницу.

По информации барнаульской ГИБДД, участниками ДТП стали Honda Accord и Toyota Windom (оба водителя 1986 года рождения), Nissan Almera (водитель 1982 года рождения) и Toyota Corolla (водитель 1993 года рождения). Никто из людей, побывавших в аварии, не пострадал серьезно, госпитализация людям не потребовалась.

В комментариях барнаульцы пишут, что светофор на этом месте поставили недавно. Люди предполагают, что причиной аварии могла стать невнимательность кого-то из водителей. Некоторые утверждают, что один из участников ДТП был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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