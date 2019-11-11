В Барнауле жестко столкнулись сразу четыре автомобиля
В ночь с 10 на 11 ноября в Барнауле произошла авария с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
По информации свидетелей случившегося, как минимум один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. На месте работала "скорая помощь", которая доставила людей с места аварии в больницу.
По информации барнаульской ГИБДД, участниками ДТП стали Honda Accord и Toyota Windom (оба водителя 1986 года рождения), Nissan Almera (водитель 1982 года рождения) и Toyota Corolla (водитель 1993 года рождения). Никто из людей, побывавших в аварии, не пострадал серьезно, госпитализация людям не потребовалась.
В комментариях барнаульцы пишут, что светофор на этом месте поставили недавно. Люди предполагают, что причиной аварии могла стать невнимательность кого-то из водителей. Некоторые утверждают, что один из участников ДТП был пьян.
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ИСТОЧНИК KP.RU