Архитекторы показали, как Барнаул потерял половину своих парков и скверов

СЕГОДНЯ 06:31 2019-11-11T06:31:17+03:00

"Зеленая зона" города уменьшилась более чем на 50% по сравнению с Генпланом 1980 года

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Барнаульский архитектор Максим Максименко опубликовал инфографику с исследованием о том, как изменилось озеленение краевой столицы за 40 лет. Согласно его данным, в Барнауле утрачено более 50% "зеленых зон".

Пост с исследованием архитектор выложил в группе "Митинг за сохранение зеленых зон Барнаула" в соцсети "ВКонтакте". По словам Максименков, анализ парков Барнаула проводили архитекторы Станислав Зенков и Андрей Атаджанов.

Из инфографики следует, что 14 из городских парков три находятся в критическом состоянии. Парк имени Ленина (примыкает к "Лесной сказке") потерял около 77% от 17,9 гектаров территории. Парк 50-летия СССР сократился на 72% - раньше его площадь составляла 47,6 гектара. Он фактически утрачен, так как статуса парка не имеет. Парк "Юбилейный" потерял 64% территории (от 60,6 га).

В комментариях архитектора просят сделать уточнение о том, что сравнение проводилось на основании данных Генпланов. "Некорректно сравнивать генплан сорокалетней давности с тем, что есть сейчас. Генплан - это всего лишь план. Это не значит, что было так, как показано на фото. Это всего лишь собирались так сделать", - написал барнаулец Александр Киреев.

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ИСТОЧНИК KP.RU