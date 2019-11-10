2019-11-10T06:06:56+03:00
Общество

Барнаульцы на митинге за сохранение «зеленых зон» выдвинули свои требования

На митинге барнаульцы подписали резолюцию
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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9 ноября в Барнауле прошел митинг за сохранение так называемых зеленых зон. Всего мероприятие посетили около 120 человек. Собравшиеся сформулировали список требований к властям.

Участники митинга приняли резолюцию – под документом подписались 96 человек. Организатором акции стала жительница города Татьяна Труфанова. Она рассказала «ТОЛКу», что барнаульцам раздали листовки, на которых показано, как мало зелени осталось.

Собравшиеся потребовали в ближайшее время высадить не менее 50 деревьев на площади Октября. Также они попросили поянсить, не входит ли в проект благоустройства Демидовской площади план по вырубке. Если да, то это решение необходимо изменить.

Главное требование митингующих – изменение политики, касаемо «зеленых зон».

В резолюцию были включены также следующие требования:

- Под контролем общественности провести инвентаризацию «зеленых зон» в городе и выполнить межевание участков с внесением сведений в кадастровую карту и присвоением кода разрешенного вида использования 5 (отдых (рекреация) согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков. Работа должна пройти до конца 2020 года, а соответствующие изменения должны быть внесены в генплан города и Правила землепользования и застройки;

- До окончания 2019 года принять мораторий на застройку «зеленых зон» и изменение их границ длительностью не менее 10 лет;

- Создать градостроительную концепцию «зеленого каркаса» города с последующим резервированием территорий под «зеленые зоны» посредством внесения изменений в генплан и Правила землепользования и застройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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