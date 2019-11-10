Стало известно, как именно депутат Волков похищал деньги у барнаульцев

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-10T10:13:35+03:00

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На уходящей неделе суд огласил приговор депутату Алтайского Законодательного краевого Собрания Андрею Волкову, обвиняемому в хищении более 40 млн рублей. «Вести 22» в подробностях рассказали, как работала съема преступника.

Депутат являлся учредителем одной из барнаульских управляющих компаний. Чтобы обогатиться, он обзавёлся множеством фирм-однодневок. Кстати, эта схема весьма популярна. Так, ранее был осужден депутат Мастинин. Он похитил 12 млн рублей. Также за преступления в сфере ЖКХ были осуждены сын экс-мэра краевой столицы Максим Савинцев и его подельник Денис Сучков.

Что касается Волкова, то в середине 2012 года он назначил на должность директора УК «Прогресс плюс» Наталью Горбатюк. Сначала они сделали так, чтобы платежи барнаульцев не уходили в барнаульский водоканал, несмотря на то, что последний на тот момент уже предъявил управляющей компании исполнительный лист на сумму почти 2 млн рублей. Потом руководство компании обратилось в вычислительный центр ЖКХ и Единый расчётный центр, после чего средства жильцов за тепло и горячее водоснабжение стали поступать не в «Барнаульскую генерацию», а напрямую на счета управляющей компании.

Для обналичивания денег Волков и Горбатюк основали управляющую компанию «ПЖЭТ №1 Октябрьского района». Единственный учредитель - Андрей Анатольевич Волков, а директор - Геннадий Галкин, который одновременно работал и главным инженером «Прогресс плюс». «Прогресс плюс» заключала с «ПЖЭТ №1» фиктивные договоры на якобы обслуживание многоквартирных домов. На эти псевдо-работы перечислялись и деньги, которые затем со счета «ПЖЭТ №1» снимались наличными. Так было выведено более 4 млн рублей.

Другая компания - «Сафиса», которой управляющая компания Волкова также перечисляла деньги якобы за выполнение работ. Через нее было выведено более 8 млн рублей.

Еще одна фирма - «Корпорация «Жемчужина», у которой управляющая компания Волкова покупала мешки для мусора на сумму порядка 3 млн рублей. ИП Мазунин якобы оказывал услуги по очистке подвала. И так далее.

По информации силовиков, все участники схемы получали от Волкова по 10-15 тыс. рублей. На заседании было озвучено, что Галкин и Якубенкова сначала дали показания против депутата, а уже в ходе судебного следствия от них отказались.

Напомним, Волкова приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Директор фирмы отделалась условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU