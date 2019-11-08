«Мария-Ра» откроет новый логистический центр на 800 рабочих мест

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-08T16:46:17+03:00

Сергей Цивилев и Евгений Ракшин на площадке под будущий логистический центр. Фото: администрация Кемеровской области

Ввод объекта запланирован на 2021 год

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«Мария-Ра» построит многофункциональный логистический центр в Кемерове. 8 ноября губернатор области Сергей Цивилев и совладелец компании Евгений Ракшин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации этого инвестиционного проекта, сообщает областное правительство.

Стороны также осмотрели площадку под строительство. Площадь логистического центра составит 25 тыс. кв. метров. Его планируют разместить на 62-м проезде. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. Строительство центра позволит создать около 800 новых рабочих мест. Ввод объекта запланирован на 2021 год, к 300-летию открытия Кузбасса.

«Центр будет оборудован «по последнему слову техники. Его реализация даст возможность кузбасским производителям распространять свою продукцию через сеть «Мария-Ра» не только в нашей области, но в других регионах Сибири – в пяти субъектах», – отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Евгений Ракшин подчеркнул, что Кузбасс подходит для строительства такого объекта с точки зрения географии, так как находится в центре Сибири.

«Логистический центр позволит обеспечить более качественное обслуживание магазинов на территории Кузбасса, сократить время доставки продукции и предложить жителям области самые свежие продукты», – добавил совладелец «Марии-Ра».

Стороны обговорили технические условия создания центра, в том числе числе организацию транспортного сообщения. Губернатор поручил своему заместителю Алексею Крупину и специалистам городской администрации подключиться к решению оргвопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU